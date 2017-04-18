Для 5-летнего сына убитой Ирины из Верхней Пышмы собирают деньгиСегодня в 12:19
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Солидная сумма нужна и на похороны.
Друзья убитой в Верхней Пышме молодой матери организовали сбор средств в соцсети "ВКонтакте". Банковские реквизиты опубликованы в официальной группе "Вечная память Ирише Вахрушевой", передает "Уралинформбюро".
Деньги пойдут на похороны 30-летней женщины и помощь ее родным - у Ирины остался 5-летний ребенок от бывшего мужа.
Неравнодушных нашлось немало: из-за превышения лимита переводов происходят сбои. "Операция не выполнена. Превышена допустимая сумма перевода для получателя. Повторите операцию через 12 часов 54 минуты... Пока не получается перевести на карту", - делятся в комментариях местные жители.
Ирина Вахрушева пропала вечером 15 апреля. Она отправилась в гости к подруге, но до ее дома так и не дошла. Вчера в одном из подвалов было найдено тело женщины. Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. По версии следствия, он надругался над жертвой и убил ее.
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