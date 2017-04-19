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"Первый Николаевский" довели до "мокрой голодовки"Сегодня в 16:14

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В Екатеринбурге.

Пайщики скандального ЖК "Первый Николаевский" решили ускорить сдачу обещанного им дома с помощью "мокрой голодовки". Пока в ней только один участник - Дмитрий Хорошун.

Голодовка началась утром в среду и продлится 2 дня. Как сообщил "Уралинформбюро" сам Дмитрий, он установил палатку на улице Готвальда, рядом со стройкой "Первого Николаевского", замороженной ещё в прошлом году. Силы он подкрепляет водой и кофе.

Дмитрий Хорошун обещает в дальнейшем проводить аналогичные акции 2 раза в месяц, но какие конкретно, не уточнил. Зато рассказал о том, как движется процесс голосования дольщиков за нового девелопера - компанию PRINZIP, которая в марте 2017 года вызвалась достроить объект на деньги главного кредитора проекта - Сбербанка РФ: "Осталось собрать 4 подписи, но один из дольщиков категорически отказывается ставить свою подпись". По закону за смену застройщика должны проголосовать 100% дольщиков — иначе никакие сделки с участками, в том числе и смену девелопера, проводить будет нельзя. Среди участников строительства "Первого Николаевского" дольщики составляют всего 20%, остальные - пайщики. При этом часть паёв - в залоге у Сбербанка.

На момент звонка корреспондента "Уралинформбюро" рядом с Дмитрием Хорошуном в палатке находился представитель прокуратуры. Однако он не смог ответить, как продвигается прокурорская проверка по фактам возможного мошенничества с деньгами пайщиков, в котором те подозревают "Уктусстрой".

Общая задолженность застройщика в данный момент составляет 1,3 миллиарда рублей, причём большую часть этой суммы он задолжал Сбербанку. Сейчас в отношении "Уктусстроя" рассматривается иск о банкротстве, поданный одним из кредиторов компании ООО "УКС Групп". Однако во вторник в ходе очередного судебного заседания по делу стало известно, что долг "Уктусстроя" перед этим кредитором внезапно выкупила компания "Новая экспертиза".

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