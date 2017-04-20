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Мэрия Екатеринбурга попросила подарить ей ЦПКиО19 апреля в 19:22

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Не пустят ли парк под топор?

Администрация Екатеринбурга попросит правительство Свердловской области передать в муниципальную собственность главный городской парк – ЦПКиО. Пока это лишь желание, которое еще предстоит оформить документально, сообщила депутатам гордумы начальник городского управления культуры Татьяна Ярошевская на выездном заседании комиссии по местному самоуправлению.

По словам чиновницы, смена собственника позволит привлечь частных инвесторов, а также выделять средства из городского бюджета на развитие парка.

В настоящее время большая часть территории ЦПКиО (95 из 101 гектара) находится в областной собственности и передана мэрии в бессрочное безвозмездное пользование. Забрать их себе горадминистрация пытается с 2015 года.

Как отмечают эксперты "Уралинформбюро", такая рокировка позволит мэрии продать часть парка под коммерческую жилую застройку, как это в свое время произошло с парком РТИ.

Стоит отметить, что в настоящее время ЦПКиО переживает нелучшие времена. С назначением директором парка депутата гордумы Романа Шадрина сотрудники не раз уже жаловались на длительные задержки зарплаты, а общественники - на подпольную торговлю алкоголем в ЦПКиО.

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