До конца недели.

6-летний екатеринбуржец, которого по ошибке напоили хлоркой в детсаду, пока остается под наблюдением врачей, однако никакой угрозы его здоровью нет.

"Химического ожога нет, есть только покраснение, послезавтра его выпишут. Чувствует он себя очень хорошо, - заверили "Уралинформбюро" в горздраве,

Стоит напомнить, что несчастный случай произошел 18 апреля. Ребенок попросил у воспитателя в детсаду попить, и та налила кружку воды из чайника, не зная, что ее коллега насыпала туда "ДЕО-хлор".

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