И присудили поражение в матче.

Уральский федеральный университет оштрафовали на 9 тысяч рублей из-за драки футбольной команды вуза со спортсменами из Чечни.

"Мы согласны с решением дисциплинарной комиссии. Это футбол, возможны и некие стычки. Ситуация совершенно игровая, решения, принятые комиссией и руководством лиги, мы выполним полностью", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УрФУ.

Оштрафована и команда Чеченского государственного университета. Вуз Грозного заплатит 30 тысяч рублей.

Обеим командам присудили техническое поражение.

Стоит напомнить, что потасовка произошла 13 апреля 2017 года в Москве во время матча студенческой лиги. В драке пострадали уральские футболисты, у одного из них был сложный перелом носа и черепно-мозговая травма.

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