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Второй веткой екатеринбургского метро займутся через 3 годаСегодня в 17:50

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Пока только проектом.

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства второй линии екатеринбургского метро намечено на 2020 год. Об этом говорится в официальном ответе мэрии депутату свердловского Заксобрания Андрею Альшевских, передает "Уралинформбюро".

Все мероприятия прописаны в муниципальной программе "Развитие Екатеринбургского метрополитена". Их стоимость оценивается в более чем 1 миллиард рублей.

Вторая ветка метро соединит ВИЗ с ЖБИ и будет состоять из 9 станций. Протяженность линии - 10,6 километра. На строительство подземки необходимо порядка 90,7 миллиарда рублей. Сейчас правительство Свердловской области ведет переговоры с потенциальными инвесторами для прокладки линии. В федеральном финансировании мэрии Екатеринбурга отказали.

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