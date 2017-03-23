Вторая ветка екатеринбургского метро подорожала в 2 разаСегодня в 08:55
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С 40 до 90 миллиардов рублей.
Стоимость строительства второй ветки метро в Екатеринбурге выросла в 2 раза - с 40 миллиардов рублей в 2016 году до 90,7 миллиарда в 2017. С чем связано резкое увеличение суммы - пока непонятно, передает "Уралинформбюро".
Как написал на своей странице в Фейсбуке депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер, цифра 90,7 миллиарда фигурирует в разработанной концепции второй линии подземки. В документе также прописано, что новая ветка будет включать в себя 9 станций, а ее протяженность составит 10,6 километра.
Ранее метро в уральской столице тянули в рамках государственной программы Свердловской области "Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года" с привлечением средств областного бюджета. Сейчас все заявки на софинансирование из федеральной казны отклонены, поэтому прорабатывается схема реализации проекта с учетом частных инициатив. Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев заявлял, что потенциальные инвесторы уже есть.
Стоит напомнить, что вторая ветка метро должна соединить ВИЗ и ЖБИ. Конечные станции будут называться "Металлургическая" и "Каменные Палатки".
В начале марта во время общественного обсуждения прогноза развития уральской столицы, разработанного в институте экономики УрО РАН, было озвучено, что реально новая линия метро может появиться лишь в 2035 году.
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