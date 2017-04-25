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Двух "капитальных" подрядчиков на Среднем Урале занесут в черный список24 апреля в 15:19

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За ложные сведения.

В Свердловской области появилось два претендента на попадание в черный список подрядчиков по капремонту, составляемый региональным УФАС, - ООО "Энергосберегающие технологии" и "Эталон-Трейд".

Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Среднего Урала, компании предоставили в минЖКХ недостоверные сведения о своей деятельности. Они отправили информацию о сотрудниках, которые либо не работают в этой организации, либо получают зарплату "в конвертах". Обман вскрылся во время дополнительной проверки.

Фирмы направляли документы в министерство, чтобы попасть в реестр квалифицированных подрядчиков. По новым правилам только компании, прошедшие такой отбор, могут участвовать в конкурсах фонда капремонта. Фирмы включили в перечень, но 21 апреля, когда в распоряжении комиссии свердловского минЖКХ оказались дополнительные документы, исключили из него.

Как рассказал "Уралинформбюро" секретарь Общественной палаты Свердловской области Сергей Полыганов, в ближайшее время будет направлена заявка в региональное УФАС на включение подрядчиков в черный список. После этого в течение 3 лет ООО не смогут участвовать в конкурсах на обновление многоэтажек.

Стоит добавить, что списки квалифицированных и недобросовестных подрядчиков начали составлять в 2017 году, чтобы не допустить до капремонта сомнительные компании, которые срывают сроки работ.

Ранее по теме:
На Среднем Урале "капитальные" подрядчики избежали черного списка

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