Последний грозит осложнениями.

У пострадавшего при обвале в шахте "Центральная" в Пластовском районе сломаны два ребра и малая берцовая кость. Наибольшую опасность представляет так называемый краш-синдром: длительное сдавливание грозит серьезными осложнениями для почек, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного минздрава. 28-летний мужчина проходит лечение в Челябинской областной больнице.

ЧП в шахте ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" произошло 23 апреля 2017 года. При обрушении пород двое рабочих погибли. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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