×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку24 апреля в 13:46

  • Текст

После финансового провала.

В ближайшее время генеральный директор Екатеринбургского муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров уйдет в отставку.

Он уже написал заявление на увольнение, сообщил "Уралинформбюро" депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Вегнер. Окончательное решение пока не озвучено.

В пресс-службе мэрии опровергают эту информацию. В приемной МОАП заявили, что генеральный директор находится на рабочем месте.

МУП давно не может выбраться из долговой ямы. В прошлом году гендиректор МОАП заявлял о долгах перед поставщиками в размере 400 миллионов рублей. В декабре 2016 года против предприятия был подан иск о банкротстве - транспортники погасили долг. Между тем водители и кондукторы жалуются на регулярные задержки зарплаты

Сегодня МОАП разместило на сайте госзакупок информацию о намерении взять кредит на 20 миллионов рублей под 14,25%. Деньги транспортники рассчитывают вернуть за 2 года.

Финансовое положение МОАП должна подправить транспортная реформа, которую втихую запускают с июля. Маршрутки вытесняют с линий, чтобы пассажиры пересаживались на муниципальный транспорт. Однако автобусный парк МОАП не готов к увеличению пассажиропотока - сейчас 40% машин простаивает из-за нехватки денег на ремонт.

Ранее по теме:
Екатеринбургское МОАП задолжало более 8 зарплатных миллионов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Темные пятна на Солнечном

Темные пятна на Солнечном

Добили жителей новостроек.

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Хилое "Жилище" губернатора Комаровой

Пора проверить прокуратуре.

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×