Гендиректора екатеринбургского МОАП отправляют в отставку24 апреля в 13:46
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После финансового провала.
В ближайшее время генеральный директор Екатеринбургского муниципального объединения автобусных предприятий Владимир Кайсаров уйдет в отставку.
Он уже написал заявление на увольнение, сообщил "Уралинформбюро" депутат Законодательного собрания Свердловской области Михаил Вегнер. Окончательное решение пока не озвучено.
В пресс-службе мэрии опровергают эту информацию. В приемной МОАП заявили, что генеральный директор находится на рабочем месте.
МУП давно не может выбраться из долговой ямы. В прошлом году гендиректор МОАП заявлял о долгах перед поставщиками в размере 400 миллионов рублей. В декабре 2016 года против предприятия был подан иск о банкротстве - транспортники погасили долг. Между тем водители и кондукторы жалуются на регулярные задержки зарплаты
Сегодня МОАП разместило на сайте госзакупок информацию о намерении взять кредит на 20 миллионов рублей под 14,25%. Деньги транспортники рассчитывают вернуть за 2 года.
Финансовое положение МОАП должна подправить транспортная реформа, которую втихую запускают с июля. Маршрутки вытесняют с линий, чтобы пассажиры пересаживались на муниципальный транспорт. Однако автобусный парк МОАП не готов к увеличению пассажиропотока - сейчас 40% машин простаивает из-за нехватки денег на ремонт.
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