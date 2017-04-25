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Модернизация опорного вуза в Магнитогорске потребует 750 миллионовСегодня в 13:02

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140 даст область.

На развитие Магнитогорского государственного технического университета имени Носова, вошедшего в число опорных вузов страны, пойдет 750 миллионов рублей. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе учебного заведения.

140 миллионов в течение пяти лет вуз получит из бюджета Челябинской области. Остальную сумму внесут спонсоры, инвесторы и сам вуз.

Деньги будут распределены между несколькими проектами. В том числе: создание при МГТУ лицея, усовершенствование инфраструктуры университета, переход на современные средства обучения. Кроме того, планируется продолжить работу над разработкой нового источника энергии.

МГТУ вошел в число 22 победителей второй волны конкурса опорных вузов в апреле 2017 года. Это единственное из уральских учебных заведений, прошедшее отбор.

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