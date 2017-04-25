Из-за репетиции парада Победы.

Вечером 25 апреля 2017 года в Екатеринбурге военные перекроют центр города ради репетиции парада Победы, передает "Уралинформбюро".

Согласно официальному постановлению мэрии, с 20.00 до 4.00 нельзя будет проехать по проспекту Ленина - от Луначарского до Репина, по Репина - от Ленина до Малышева, 8 Марта - от Малышева до Бориса Ельцина, Бориса Ельцина - от 8 Марта до Челюскинцев.

Кроме того, 26 апреля с 9.00 до 13.00 на Вторчермете состоится прогон военной техники. В течение четырех часов будет заблокирован проезд по 2-ой Новосибирской - от Палисадной до Окружной, Зенитчиков - от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы - от Братской до Военной, Эскадронной - от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Стоит добавить, что совместные тренировки пеших колонн и техники состоятся в ночь на 29 апреля и 3 мая. Генеральная репетиция запланирована на 6 мая.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге военные перекроют улицы на Вторчермете