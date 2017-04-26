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Суд закрыл столовую УрФУ из-за массового отравленияСегодня в 12:36

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На месяц.

В Екатеринбурге суд на 30 дней закрыл столовую №4 в корпусе УрФУ на Мира, 19 из-за вспышки острой кишечной инфекции. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

С 18 по 25 апреля отравились 13 студентов и сотрудников вуза. В анализах заболевших и работниках столовой обнаружен норовирус. При обследовании пищеблока санврачи нашли нарушения правил хранения продуктов и обработки кухонного инвентаря. Не соответствует нормам и само помещение.

Ранее по теме:
В УрФУ массово отравились студенты

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