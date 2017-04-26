Свердловские дальнобойщики променяли забастовку на огородыСегодня в 15:51
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Но ненадолго.
Свердловские дальнобойщики сворачивают забастовку на 30 километре ЕКАДа. 29 апреля они проведут собрание, на котором обсудят свои дальнейшие действия.
Как рассказал "Уралинформбюро" координатор регионального отделения Объединения перевозчиков России Наиль Нигаматуллин, передышка водителей будет короткой. Они съездят на майские праздники к семьям и помогут на огородах, после чего акция возобновится.
Перевозчики стоят на ЕКАДе между Екатеринбургом и Березовским с 30 марта 2017 года. Они требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам.
Дорожная подать была введена 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф составит 3,06 рубля за километр пути. Это вызвало бурю недовольства, после чего водителям сделали скидку - до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. В итоге тариф подняли до 1,91 рубля за километр.
Стоит добавить, что протестные акции проходят сейчас во многих российских городах.
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