Для разговора с Медведевым.

Дальнобойщики, бастующие против "Платона" на 30 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги, готовы пойти на Москву. В автопробеге намерены участвовать водители 450 грузовиков.

На решительные действия их сподвигло заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во время выступления в Госдуме РФ 19 апреля 2017 года. Политик назвал акцию протеста дальнобойщиков малочисленной, подчеркнув, что в ней участвуют только "серые" перевозчики, которые не платят налоги.

"Это недостоверная информация. Мы готовы поехать к Медведеву и доказать ему это. Мы записали ему видеообращение. Но выдвинемся только в том случае, если Медведев разрешит. Мы понимаем, что без одобрения власти акцию зарубят", - прокомментировал "Уралинформбюро" координатор свердловского отделения "Объединения перевозчиков России" Наиль Нигаматуллин.

Свердловские перевозчики стоят на ЕКАДе между Березовским и Екатеринбургом с 30 марта 2017 года. Они требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам.

Дорожная подать была введена 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф составит 3,06 рубля за километр пути. Это вызвало бурю недовольства, после чего водителям сделали скидку - до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. В итоге тариф подняли до 1,91 рубля за километр.

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