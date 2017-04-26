Иначе не достроить.

Екатеринбургское метро можно достроить за счет средств РЖД. Такое предложение озвучил депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских, передает "Уралинформбюро".

По словам народного избранника, для завершения строительства метрополитен нужно передать государству, а управлять им может как раз РЖД или специально созданная госструктура.

"Запросил позицию Минтранса, написал в РЖД и помощнику президента РФ Игорю Левитину, который на посту министра транспорта предлагал подобное", - добавил Альшевских.

Вторая ветка метро должна связать ВИЗ и ЖБИ. Протяженность линии составит 10,6 километра. На разработку проекта необходимо около 1 миллиарда рублей. Над ним начнут работать только в 2020 году. Непосредственно на строительство требуется 90,7 миллиардов.



Ранее по теме:

Второй веткой екатеринбургского метро займутся через 3 года