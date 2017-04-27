Решить проблему поручили гендиректору.

На авиакомпанию "Победа" заведено административное дело за отказ взять на борт женщину с больным ДЦП ребенком. Пресечь подобные ситуации в будущем обязали гендиректора компании Андрея Калмыкова, заявили "Уралинформбюро" в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля 2017 года. Сотрудник авиакомпании "Победа" отказал в регистрации на рейс Москва - Екатеринбург женщине с 2-летним мальчиком, страдающим ДЦП. Пассажирка заблаговременно предупредила об особом ребенке и своевременно подошла к стойке. Но служащий пояснил, что произошел "сбой в программе по списку пассажиров", и предложил ей вылететь из другого аэропорта - Шереметьево - утром 15 апреля.

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