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Сотрудница ФБР сыграла свадьбу с боевиком ИГСегодня в 11:34

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За что отсидела два года.

Переводчица Федерального бюро расследований США Даниэла Грин вышла замуж за одного из влиятельных боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в РФ, - прим.ред.). Историю женщины рассказала CNN, передает "Уралинформбюро".

По данным телекомпании, имевшая допуск к секретной информации американка в 2014 году отправилась в Сирию. Там она сочеталась браком с членом ИГ Денисом Куспертом, рассказав ему о начатом в отношении него расследовании.

Бывший рэпер из Германии имел в группировке высокое положение и отвечал за интернет-вербовку новых сторонников. Кроме того, он участвовал в съемках пропагандистских роликов, на кадрах одного из которых Кусперт запечатлен с отрезанной человеческой головой в руках.

Через несколько недель Даниэла Грин, осознав ошибку, вернулась в США, где пошла на сотрудничество со спецслужбами и созналась в даче ложных показаний относительно международного терроризма. Суд приговорил женщину к двум годам тюрьмы. Отбыв наказание, она вышла на свободу летом 2016 года.

Денис Кусперт якобы погиб в октябре 2015 года во время авиаудара по оплоту ИГ в Сирии - городу Ракка. Однако в августе 2016 года появилась информация, что боевик выжил.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года за попытку присоединится к ИГ в колонию отправилась и молодая россиянка. Студентка МГУ Варвара Караулова в 2015 году уехала Турцию для участия в деятельности исламистов, но была задержана при попытке пересечения сирийской границы. По словам девушки, она направлялась к своему возлюбленному. Суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы.

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