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Число детских суицидов в России выросло в 1,5 разаСегодня в 13:57

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В 2016-м счеты с жизнью свели 720 человек.

Количество суицидов среди несовершеннолетних россиян увеличилось на 43%. Если в 2015 году с собой покончили 504 человека, то в прошлом - 720. Об этом со ссылкой на доклад Следственного комитета России сообщает РБК. Рост детских самоубийств следователи связывают с активизацией "групп смерти" – суицидальных сообществ в социальных сетях.

По количеству детей, покончивших с собой, Россия занимает третье место в мире. Впереди только Казахстан и Суринам. В странах Европы и США количество суицидов в 3 раза меньше. При этом в российской статистике не учитывались попытки самоубийства, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с выводами СКР не согласны в МВД. Замначальника Главного управления Министерства по обеспечению охраны общественного порядка Вадим Гайдов называет основными причинами самоубийств неразделенную любовь или конфликты в семье. Группы смерти, по его мнению, виновны лишь в 1% самоубийств.

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