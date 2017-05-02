Чтобы замести следы.

"Уралинформбюро" стали известны жуткие подробности кровавой расправы над 30-летней жительницей Верхней Пышмы Ириной Вахрушевой. Как выяснилось, преступник после убийства надругался над телом, чтобы замести следы.

Согласно материалам дела, вечером 15 апреля 2017 года обвиняемый в совершении преступления Алексей Фалькин долго ездил по Екатеринбургу в поисках жертвы для изнасилования. Однако на пути ему не попадались одинокие женщины, и он отправился в Верхнюю Пышму.

Мужчина практически не знал город и колесил по центральным улицам. На одной из них он заметил Ирину, которая шла в гости к подруге с бутылкой вина. Как сообщил "Уралинформбюро" источник, близкий к следствию, Фалькин припарковался и подошел к женщине поздороваться. Ирина отпрянула от него и пошла дальше. Мужчину это разозлило. Он дождался, когда поблизости не будет людей, и догнал ее. Угрожая ножом, насильник потащил жертву к подвалу.

Мимо проходила пожилая женщина. Ирина, чтобы спугнуть насильника, крикнула ей: "Мама!", однако пенсионерка не отреагировала. Кроме того, странную пару заметил мужчина, но он решил, что это семейные разборки, и не стал вмешиваться.

Мимо проходила пожилая женщина. Ирина, чтобы спугнуть насильника, крикнула ей: "Мама!", однако пенсионерка не отреагировала. Кроме того, странную пару заметил мужчина, но он решил, что это семейные разборки, и не стал вмешиваться.

Дотащив Ирину до подвала, мужчина начал ее насиловать. В это время у женщины зазвонил телефон. Она успела снять трубку и крикнуть подруге о том, что ей нужна помощь. Фалькин в ярости разбил телефон. Ирине удалось схватить бутылку вина, которая была у нее с собой, - она два раза ударила мужчину по голове, но он даже не пошатнулся.

Решив замести следы, он вытер рот девушки рукой и вырезал ей половые органы, сложив их в пакет.

В исступлении обвиняемый нанес жертве около 40 ножевых ранений. Затем он побежал искать машину, чтобы погрузить в нее труп. Решив замести следы, он вытер рот девушки рукой и вырезал ей половые органы, сложив их в пакет.

Когда мужчина выезжал со двора, он обратился за помощью к проходившей компании из трех человек, спросив у них дорогу. Молодые люди обменялись с насильником телефонами на всякий случай.

Преступник вывез труп в лес в районе 329 километра Серовского тракта и закопал. Пакет с половыми органами и нож он спрятал в другом месте, а залитый кровью коврик помыл.

На следующий день ему позвонил молодой человек, с которым он обменялся телефонами. Он сообщил, что пропала его подруга, и спросил, не видел ли Фалькин ничего подозрительного. Тот ответил отрицательно.

На след обвиняемого удалось выйти благодаря наружным камерам видеонаблюдения. При просмотре правоохранители заметили, что водитель одной из машин подозрительно долго не мог припарковаться.

На след обвиняемого удалось выйти благодаря наружным камерам видеонаблюдения. При просмотре правоохранители заметили, что водитель одной из машин подозрительно долго не мог припарковаться.

Полицейские пробили номер по базе и приехали к Фалькину домой. Он отрицал свою причастность к убийству. Проверяя багажник его машины, силовики приподняли лежавший там коврик и обнаружили под ним следы стекшей крови. Мужчину тут же задержали и провели следственный эксперимент.

Позже он признался еще в 11 преступлениях - изнасилованиях и убийствах. Как отметил источник "Уралинформбюро", Фалькин делает вид, что у него проблемы с психикой, чтобы вместо колонии попасть в психбольницу. Удастся ли ему избежать тюрьмы, покажет судмедэкспертиза.

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