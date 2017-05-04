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Прилавки Екатеринбурга на три четверти завалены чем попалоСегодня в 17:00

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Борьба за качество влетит в копеечку.

75% продуктов в магазинах Екатеринбурга не соответствуют требованиям российского законодательства в области качества. К такому выводу пришли в администрации Екатеринбурга, передает "Уралинформбюро".

Это выяснилось по итогам двух мониторингов, проведенных чиновниками в 2016 году. Где и что они проверяли, не уточняется.

Для решения проблемы разработана программа развития рынка товаров и услуг на 2017-2020 годы. Долю "несъедобной" пищевой продукции к концу текущего года планируется снизить до 60%, за пять лет - до 45%. На эти цели потратят около 57,5 миллиона рублей.

Стоит отметить, что чиновникам предстоит объять необъятное. С 2004 года количество предприятий розничной торговли в Екатеринбурге увеличилось почти вдвое - до 4 517 объектов разных форматов, также в городе работают 1 553 точки общепита.

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