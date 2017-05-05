ДТП с 12 погибшими не заставило власти Югры раскошелитьсяСегодня в 14:16
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На создание единого перевозчика для детей.
Власти Югры отказались от идеи создания единого перевозчика для детей. Такой вариант рассматривался после ДТП на трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, в котором погибли 11 воспитанников спортшколы "Сибиряк" и их тренер. Вопрос закрыли из-за нехватки бюджетных средств.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-центре правительства Югры, для перевозки детей будут привлекать специализированные частные компании, соответствующие всем требованиям.
Трагедия на югорской трассе произошла 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозивший нефтеюганскую детскую сборную по акробатике, задел встречный грузовик и залетел под другой большегруз. 12 человек погибли, 19 пострадали.
Водителю автобуса Марату Зайнуллину и представителю индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александру Сидоруку предъявлено обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водителю грузовика Volvo Раилю Саитханову вменяется ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Экс-директору спортшколы "Сибиряк" Ирине Тарасовой придется ответить по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Как выяснилось, она не уведомила ГИБДД об организованной перевозке группы детей.
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