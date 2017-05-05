Маленький поселок не стоит их внимания.

Администрация Серовского городского округа считает нецелесообразным строительство дороги до поселка Урай, где застряли выехавшие с проверкой прокуроры. Такой ответ на свой запрос получил депутат Госдумы Андрей Альшевских. В поселке зарегистрировано всего 15 человек, только 6 из них проживают там постоянно - мотивировали свое бездействие чиновники. Добраться до Серова местному населению можно только на электричке.

Стоит напомнить, что анекдот с серовскими прокурорами приключился в середине апреля. когда они выехали в Урай с проверкой по жалобе сельчан на бездорожье. Прокуратура городского округа вынесла представление в адрес местной администрации с требованием привести дорогу в порядок. В ведомстве все еще ждут официальной реакции, сообщил "Уралинформбюро" прокурор Серова Андрей Аржаховский.

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