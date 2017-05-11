Левый оденут в гранит, правый — поднимут.

Мэрия Екатеринбурга подключил частных застройщиков к реконструкции набережной Исети. Пока проект московского бюро "Стрелка" готовится к презентации, строительные компании, работающие на улице Горького, уже начали облицовку нижнего яруса набережной.

Как рассказал "Уралинформбюро" директор компании "Новэлстрой" Александр Селедков, оформление левого берега идет по плану, согласованному с администрацией города. Строители собираются замостить пешеходную зону гранитными плитами разного формата и смонтировать по нижнему и верхнему ярусам ландшафтное освещение. Фигурные арки, выходящие на набережную, соединят пешеходную зону с подземным пространством офисов, строящихся на улице Горького.

На противоположном стороне Исети - в районе Дендрария - будет поднят уровень берега, а затем обустроено пешеходное и велосипедное сообщение между мостами на Карла Маркса и Малышева.

Масштабная реконструкция набережной Исети задумана к чемпионату мира по футболу. Финансирование работ будет вестись из трех бюджетов — федерального, областного и муниципального. Разработчики предлагают в рамках реализации проекта дополнить прибрежный ландшафт на этом участке тремя крупными общественными площадками и двумя новыми мостами. На втором этапе возьмутся за территорию набережной на отрезке между Куйбышева и ЦПКиО.

Сам проект пока не утвержден, но в ближайшее время будет представлен на общественное обсуждение, а затем вынесен на рассмотрение градсовета, сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



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