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В Камышлове обманутый дольщик объявил голодовкуСегодня в 17:10

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Банк отнимает у пенсионера дом.

В центральном сквере Камышлова местный житель – пенсионер Геннадий Гридин – объявил голодовку. Мужчина поставил палатку за памятником Ленину и требует, чтобы с его семьи сняли обязательства по ипотеке. Сын пенсионера должен платить "Сбербанку" за квартиру, которую так и не получил.

История обманутых дольщиков из Камышлова тянется с 2015 года. Тогда около 50 человек не получили квартиры, под которые брали кредиты. Застройщик, предприниматель Дмитрий Блинов, продавал "метры" по несколько раз. Люди остались без жилья, но с долгами.

Только в 2017 году суд приостановил выплаты по ипотекам для 26 дольщиков, но Геннадия Гридина в их числе нет – мужчина изначально не участвовал в судебном разбирательстве. "У меня ситуация точно такая же, как и у остальных. Сейчас всем участникам изначального дела выносят, как под копирку, одинаковые решения суда о приостановлении выплат. А нам в этом отказали, – рассказал "Уралинформбюро" пенсионер. – У нас нет квартиры, но ипотеку мы должны платить. По кредиту я залогодатель, в залог оставлял дом, и банк уже выставил его на продажу".

Мужчина хочет, чтобы ипотеку банк требовал не с пострадавших дольщиков, а с Дмитрия Блинова. Его, к слову, суд признал виновным и приговорил к 400 часам обязательных работ, которые тут же отменили по амнистии.

Ранее по теме:
Обманутые дольщики Камышлова пойдут стеной на Сбербанк

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