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Глава МЧС России прибыл в Тюменскую областьСегодня в 12:21

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На встречу с пострадавшими от паводка.

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл в Тюменскую область, чтобы лично проконтролировать работу спасателей по стабилизации паводковой обстановки.

Министр в сопровождении губернатора Владимира Якушева совершит облет пострадавших районов, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе главы региона. Также они осмотрят пункт временного размещения и встретятся с проживающими в нем семьями. Затем Пучков проведет совместное выездное заседание комиссии по ЧС, рабочей группы профильной правительственной комиссии и оперативного штаба региона.

Ситуацию с паводком в Тюменской области контролирует и лично президент России Владимир Путин. Накануне Пучков доложил ему о защите населения и инфраструктуры. "Мы защитили от размывания федеральную автотрассу Тюмень - Ишим, сегодня продолжаем мониторить ситуацию. Паводок продвигается на север и восток нашей страны. В зонах затопления уделяем внимание оказанию помощи людям", - отметил министр в ходе совещания по вопросам ликвидации последствий ЧС.

По состоянию на 16 мая уровень воды в реке Ишим в районе города снизился за сутки на 10 сантиметров, до 948 сантиметров. В районе села Абатское вода за последние сутки поднялась на 2 сантиметра, до отметки 1 147 сантиметров, а в районе села Викулово - на 48 сантиметров, до 778 сантиметров.

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