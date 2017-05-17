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Фонду "Город без наркотиков" бесплатно отдали особняк в центре ЕкатеринбургаСегодня в 10:11

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На неопределенный срок.

Фонду "Город без наркотиков" бесплатно передали в аренду особняк в центре Екатеринбурга на Белинского, 19. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

Арендаторам придется оплачивать лишь коммунальные услуги, а также нести затраты на сохранение объекта культурного наследия регионального значения. Дом архитектора Григорьева в стиле модерн был построен в 1912-1914 годы.

В последние годы особняк на Белинского был яблоком раздора между фондовцами и мингосимущества. Здание было предоставлено ГБН еще губернатором Александром Мишариным. Позже МУГИСО через суд расторгло договор, заявив, что руководство "Города без наркотиков" не выполняет требования по содержанию помещения. Затем решение неоднократно оспаривалось, в итоге особняк все-таки остался у фондовцев.

Стоит добавить, что ранее аналогичным образом барду Александру Новикову достались два памятника на Розы Люксембург.

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