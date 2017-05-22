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Омбудсмен Москалькова поддержала приговор СоколовскомуСегодня в 08:33

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Крыть матом Бога - это экстремизм.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому обоснованным - по сути его осудили не за ловлю покемонов в храме, а за экстремистские высказывания.

Этот вопрос обсуждался 21 мая в эфире телеканала "Россия". Дискуссию вызвала фраза в тексте приговора -Соколовскому вменили высказывания, "содержащие признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога". Однако речь здесь идет не об атеизме как таковом, подчеркнула Москалькова: "Я считаю, что эту фразу нужно смотреть в контексте. Думаю, судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести. Но приговор не должен вызывать никаких сомнений в том, что они действительно оскорбительны".

Приговор Соколовскому был вынесен 11 мая 2017 года. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал покемонолова виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Он получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

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