Омбудсмен Москалькова поддержала приговор СоколовскомуСегодня в 08:33
- Текст
Крыть матом Бога - это экстремизм.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает приговор екатеринбургскому блогеру Руслану Соколовскому обоснованным - по сути его осудили не за ловлю покемонов в храме, а за экстремистские высказывания.
Этот вопрос обсуждался 21 мая в эфире телеканала "Россия". Дискуссию вызвала фраза в тексте приговора -Соколовскому вменили высказывания, "содержащие признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога". Однако речь здесь идет не об атеизме как таковом, подчеркнула Москалькова: "Я считаю, что эту фразу нужно смотреть в контексте. Думаю, судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести. Но приговор не должен вызывать никаких сомнений в том, что они действительно оскорбительны".
Приговор Соколовскому был вынесен 11 мая 2017 года. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга признал покемонолова виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Он получил 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 08:46
Далеко не сбежал: в Челябинске задержан рецидивист
День на свободе не пробыл.Сегодня в 08:33
Омбудсмен Москалькова поддержала приговор Соколовскому
Крыть матом Бога - это экстремизм.Сегодня в 08:15
В Челябинске угарным газом отравились дети и пенсионерка
Младшему мальчику было всего 2 года.Сегодня в 08:03
В Екатеринбурге утонул 8-летний мальчик
На глазах у друзей.Сегодня в 07:09
"Урал" сохранил прописку в Премьер-лиге
Хоть и проиграл "Уфе".19 мая в 18:05
Мигрантов и курящих оставят без медполисов
Государству не нужен такой "балласт".19 мая в 17:58
На подготовку к ШОС и БРИКС в Челябинске направят около 3 миллиардов
В 2017 году.19 мая в 17:49
Геи пробьются в Пермь через Европу
Все их надежды - на ЕСПЧ.19 мая в 17:42
Свердловчанин на ВАЗе проехал по могилам на кладбище под Серовом
Протаранив забор.19 мая в 17:40
В России провалился план по легализации самозанятых
Из тени вышли всего 40 человек.19 мая в 17:35
В Перми сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой
Чтобы задержать водителя авто без номеров.19 мая в 17:30
Российский военный отделался штрафом за потерянный в Сирии автомат
Ему грозило до 2 лет заключения.19 мая в 17:22
Корпорацию развития Прикамья возглавил топ-менеджер "Сколково"
И.о. проработал всего три дня.19 мая в 17:15
Топ-5 главных видео уходящей недели
По версии "Уралинформбюро".19 мая в 17:04
"Уральские авиалинии" запускают новый рейс в Рим
Из аэропорта Жуковский.
Главные новости
- Сегодня в 08:15В Челябинске угарным газом отравились дети и пенсионерка
- Сегодня в 08:03В Екатеринбурге утонул 8-летний мальчик
- 19 мая в 18:05Мигрантов и курящих оставят без медполисов
- 19 мая в 15:46В УГМК полетели головы
- 19 мая в 14:51"Уральские авиалинии" взлетят на новых крыльях
Аналитика
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".