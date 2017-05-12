Условный Соколовский

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Условный СоколовскийСегодня в 08:00

  • Текст

Российской действительности.

Суд в России независимый. Судебный вердикт - это квинтэссенция внутреннего убеждения судьи.

Об уголовном деле Руслана Соколовского Кремль и Патриархия могли что угодно думать, или вовсе не думать. Прокуратура вправе была требовать для него реальный срок. А судья Екатерина Шопоняк увидела в покемонолове условную опасность для общества. Многие ожидали "двушечку", как в истории с Pussy Riot несколько лет назад, а дали 3,5 года условно. Фоторепортаж об этом событии "Уралинформбюро" разместило ранее.

И в самом деле - какой толк от отправки юноши в колонию? Лес валить не умеет, шить на машинке не обучен, а казенные расходы на его кашу и охрану пойдут из кармана налогоплательщика. К тому ж на свободе он условно - и правокачателям нет почвы для горлопанства, и осужденному особо не рыпнуться.

Он, к слову, пообещал продолжить свои проекты. И возникает резонный вопрос - а что там с мощным компьютерным комплексом, на котором Соколовский с группой товарищей вроде как рисовал пародии на РПЦ? Интернет-пролетариату вернут его оружие?

Надо признать, что теперь в Екатеринбурге буквально дня не обходится без околоправославных новостей, тотчас разносимых по стране. Главный мэйнстрим, конечно, был про юнца, ловившего покемонов в Храме-на-Крови. За ним следует проект возведения Храма-на-Воде. Ну, и дальше событийный ряд помельче.

Екатеринбургская Епархия ежедневно на передовой, лицом к лицу с властью, прессой, бизнесом и прихожанами. И по ней, словно по барометру, можно судить о влиянии (а, может, и о давлении), которое оказывает РПЦ на светское общество. Оно безусловно растет.

Сложно сказать, растет ли число прихожан и укрепляется ли вера. Но священнослужителей все чаще можно увидеть в коридорах власти, множатся религиозные объекты. Церковная экономика очевидно укрепляется.

История с Соколовским прославила не только покемонолова. Она сыграла пиар-службу и местной Епархии. Российская молодежь, живущая по Интернет-понятиям, хоть узнала, что есть такой Храм-на-Крови, воздвигнутый в честь уничтоженной царской семьи. Теперь это место зачекинено. Может и новые "паломники" появятся, которых особо можно привлечь, взяв на службу Соколовского. Чем он теперь в Интернете сможет зарабатывать с тэгом "экстремист"? Юношей, правда, заинтересовался вездесущий Ройзман, но градоначальник в отличие от РПЦ не вечный.

Влияет ли на внутреннее убеждение судьи его вероисповедание? Или служители Фемиды должны быть не только вне партий, что оговаривается законом, но и вне какой-либо религии? Екатерина Шопоняк вынесла пограничный приговор - чувства верующих оскорблять нельзя, но и "узник совести" из Соколовского никакой.

РПЦ, надо полагать, такой вердикт устроит, да и покемонолов рад, что не будет смотреть на мир из-за колючей проволоки. Даже прокуратура может махнуть рукой на обжалование ради общественного согласия, пусть и условного. Все помнят - главные Выборы не за горами.

Андрей БЕЛЫЙ

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