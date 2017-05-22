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В соцсетях нашелся отец СоколовскогоСегодня в 08:57

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Гафиулла Сайбабталов.

Покемонолов Соколовский "теряет трон". Накануне мощный удар по его имиджу нанесла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает "Уралинформбюро".

Федеральный омбудсмен не поленилась почитать приговор, вынесенный 11 мая в Екатеринбурге, и выяснила то, что не хочет знать "прогрессивная общественность" России: Соколовского осудили на 3,5 года условно не за ловлю покемонов в Храме-на-Крови.

"Думаю, судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести. Но приговор не должен вызывать никаких сомнений в том, что они действительно оскорбительны", - прокомментировала Москалькова фрагмент приговора о высказываниях покемонолова, "содержащих признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существования Бога".

Иными словами, Соколовский был осужден за нецензурщину в своих Интернет-видеороликах в адрес Бога. Что несомненно является оскорблением в отношении его последователей.

Между тем в Сети появился весьма любопытный пост.

Блогер nachbula_738 сообщил в ЖЖ подробности из жизни покемонолова. Мать Соколовского, присутствовавшая на суде, рассказала журналистам, что его отец покинул семью в начале 2000-х. Хорошо информированный блогер уточняет - 40-летний Гафиулла Сайбабталов подорвал себя в пристрое собственного дома в Шадринске самодельным взрывным устройством. При взрыве Руслан и его мать Елена Борисовна не пострадали.

Судя по всему, "нашелся" и брат Руслана - рецидивист умер в Тюменской области в 2015 году. Предположительно, в "туберкулезной" зоне.

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