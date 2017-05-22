Тогда федеральные деньги придется вернуть.

Программа переселения зауральцев из аварийного жилья оказалась на грани срыва. Если к 1 сентября 2017 года план не будет выполнен, властям региона придется вернуть федеральные деньги Фонду ЖКХ, в том числе за уже освобожденные дома.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора Курганской области, в целом за 2013 - 2017 года новое жилье должны получить более 6 тысяч человек из 352 развалюх. На это предусмотрено 3 миллиарда 231 миллион рублей. На данный момент квартиры получили свыше 4 тысяч зауральцев. Продолжают строиться 12 многоквартирников. 3 из них должны быть возведены до середины июня, еще 9 - до 1 июля. На данных объектах уже зафиксировано отставание.

Чтобы ускорить реализацию программы, подрядчикам рекомендовали перейти на круглосуточный режим работы.

Стоит добавить, что в соседней Свердловской области программа переселения также на грани срыва. Из-за недобросовестных строителей затянулись работы в Верхней Туре, Березовском, Первоуральске, Камышлове, Таборах, Ивделе, Шале, Тавде и Ирбите. Губернатор Евгений Куйвашев пригрозил главам территорий-аутсайдеров отставками.

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