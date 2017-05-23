Вырастив несколько поколений мышей.

Японские ученые из университета Яманаши доказали возможность продолжения рода в космосе. Исследователи отправили замороженную сперму мышей на МКС, а спустя 9 месяцев успешно оплодотворили ею самок, пишет журнал PNAS.

На космическом корабле уровень радиации в 100 раз выше, чем на Земле. Как показали опыты, излучение влияет на ДНК сперматозоидов, но не на потомство. Несколько последующих поколений ничем не отличались от контрольной группы "земных" мышей.

Исследователи считают, что аналогичный способ размножения сработает и для людей при будущей колонизации космоса. Кроме того, "резерв" можно хранить на МКС на случай падения метеорита или антропогенных катастроф. Запас спермы позволит защитить человечество от вымирания.

Оптимизм японских ученых не разделяют коллеги из NASA. Ранее они выяснили, что в космосе у самок грызунов пропадает овуляция и возникают проблемы с яичниками, передает "Уралинформбюро".

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