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Екатеринбургские врачи борются за жизнь упавшего с 10 этажа ребенка Сегодня в 16:05

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У него многочисленные переломы.

Полуторагодовалый ребенок, выпавший из окна 10 этажа в Екатеринбурге, находится в реанимации ДГКБ №9 на искусственной вентиляции легких.

У мальчика многочисленные ушибы и переломы, черепно-мозговая и сочетанная травмы - врачи борются за его жизнь, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава.

Мальчик выпал из окна 10 этажа на улице Большакова 21 мая. Мать оставила сына на несколько минут одного в комнате. Он по батарее добрался до окна и сорвался вниз. Падение смягчили ветви деревьев и мягкий грунт. Проводится доследственная проверка.

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