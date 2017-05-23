Если область отдаст парк городу.

Депутаты гордумы Екатеринбурга обратились к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой передать муниципалитету всю территорию ЦПКиО имени Маяковского. В данный момент большая часть парка (порядка 90 гектаров) находится в собственности региона, а город лишь безвозмездно пользуется этой землей.

Идею взять парк в свои руки мэрия лелеет c 2015 года. В апреле 2017 года этот вопрос был поднят в ходе выездного заседания думской комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике. Вице-спикер гордумы Виктор Тестов посетовал, что существующий статус мешает городу строить на арендуемой земле "что-либо капитальное". После этого пошли разговоры о том, что парк могут пустить под топор.

Однако зампредседателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Сергин в беседе с "Уралинформбюро" опроверг слухи о том, что в ЦПКиО планируется какая-либо застройка.

"Если ЦПКиО передадут муниципалитету - то вместе со всеми охранными обязательствами, - заверил он корреспондента агентства. - Не нужно искать здесь подводных камней. Речь не идет о сокращении территории парка или какой-либо нецелевой застройке. Городу нужна земля здесь, чтобы развивать инфраструктуру досуга и отдыха и привлекать инвестиции - как бюджетные, так и частные. А когда земля в областной собственности, а расположенное на ней юридическое лицо - в муниципальной, возникают нерешаемые вопросы".

Председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике Анатолий Шарапов также заверил, что в случае передачи парка городу ни одно дерево там не пострадает. По его словам, план развития территории ЦПКиО уже составлен. Ключевой проект - строительство фан-зоны к Чемпионату мира по футболу-2018, рассчитанной на 4000 единовременных посещений.

Стоит добавить, что, кроме ЦПКиО, депутаты гордумы попросили Куйвашева передать в собственность муниципалитета памятник архитектуры "Дом доктора И.А. Сяно" на улице Карла Либкнехта.

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