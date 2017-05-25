С разрешения мэрии.

3 июня 2017 года протестующие дальнобойщики проедут по ЕКАДу. Пробег одобрен мэрией Екатеринбурга.

Водители большегрузов стартуют в 10.00 с 12 километра Екатеринбургской кольцевой автодороги, маршрут проложен до 10 километра Московского тракта, сообщили "Уралинформбюро" активисты.

Следует отметить, что дальнобойщики дежурят на ЕКАДе между Екатеринбургом и Березовским с 30 марта 2017 года. Они требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам.

Дорожная подать была введена 15 ноября 2015 года. Изначально тариф хотели сделать 3,06 рубля за километр пути. Решение вызвало бурю недовольства, после чего водителям сделали скидку - до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. В итоге тариф подняли до 1,91 рубля за километр.

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