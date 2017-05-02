Под Екатеринбургом окопали бастующих дальнобойщиковСегодня в 16:14
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Они готовят жалобу в прокуратуру.
2 мая 2017 года на 30 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги между уральской столицей и Березовским окопали лагерь протестующих дальнобойщиков.
Как рассказал "Уралинформбюро" координатор свердловского отделения Объединения перевозчиков России Андрей Гуров, водитель трактора вырыл ров вдоль обочины, отделяющий трассу от стоянки, где выстроились автомобилисты. Таким образом, около десятка водителей оказались заблокированы.
"Там были не только дальнобойщики, которые бастовали, но и те, кто просто ехал мимо и встал на стоянку. Им нужно в рейс, а выехать они не могут. Мы разговаривали с начальником подрядчика, который проводил работы, он сказал, что это все делалось по указанию главы областной ГИБДД Дёмина. В подтверждение у нас есть телефонный разговор с этим начальником. Завтра нас Дёмин прикажет говном полить всех, нас польют. У нас вся власть в распоряжении каких-то чиновников, и конституция зачем написана - вообще непонятно", - заявил Гуров.
Дальнобойщики намерены ехать для разбирательства в прокуратуру.
В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области "Уралинформбюро" пояснили, что подрядчик проводил работы по восстановлению водоотвода. Там посоветовали обратиться за подробностями в "Свердловскавтодор". В последнем получить оперативный комментарий не удалось.
Перевозчики уверены, что их заблокировали для того, чтобы после майских праздников к акции протеста не смогли присоединиться новые участники.
Водители грузовиков стоят на ЕКАДе с 30 марта 2017 года. Они требуют полной отмены платы за проезд по федеральным трассам.
Дорожная подать была введена 15 ноября 2015 года. Изначально предполагалось, что тариф составит 3,06 рубля за километр пути. Это вызвало бурю недовольства, после чего водителям сделали скидку - до 1,53 рубля. С 15 апреля 2017 года льготы планировалось отменить. В итоге тариф подняли до 1,91 рубля за километр.
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Зачем эти ржавые железяки бьют дороги, а ПЛАТИТЬ НЕ ХОТЯТ! Отправить на дороги где платить не надо, а надо возить для дорог песок и щебень, вот ТАМ пусть и бастуют (ТАМ ДОРОГ НЕТ!),ответить
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