Если пахать до гробовой доски.

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить выплаты ушедшим на заслуженный отдых на 30%. Об этом заявил руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия".

"В течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30% больше, чем сегодня. Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию. Пенсионеры многие говорят, что на это согласились бы", - сказал Кудрин.

Ранее ЦСР представил президенту РФ Владимиру Путину стратегию-2035, предусматривающую очередную пенсионную реформу. Выход на заслуженный отдых предлагается повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Согласно документу, изменения необходимо проводить с шагом по полгода (начиная с 2019 года).

Также речь идет о повышении стажа для начисления страховой пенсии и минимального количества пенсионных баллов, передает "Уралинформбюро".