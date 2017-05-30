×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пенсии россиян вырастут на третьСегодня в 10:50

  • Текст

Если пахать до гробовой доски.

Повышение пенсионного возраста позволит увеличить выплаты ушедшим на заслуженный отдых на 30%. Об этом заявил руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия".

"В течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30% больше, чем сегодня. Трудно собрать ресурсы, нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но потом иметь более высокую пенсию. Пенсионеры многие говорят, что на это согласились бы", - сказал Кудрин.

Ранее ЦСР представил президенту РФ Владимиру Путину стратегию-2035, предусматривающую очередную пенсионную реформу. Выход на заслуженный отдых предлагается повысить для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65. Согласно документу, изменения необходимо проводить с шагом по полгода (начиная с 2019 года).

Также речь идет о повышении стажа для начисления страховой пенсии и минимального количества пенсионных баллов, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Пенсия - дожить и выжить»

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×