Обсудили Каменный мост и "Косой дом".

Площадку у памятника "Битлз" и Исторический сквер в Екатеринбурге уже в 2018 году может соединить прямой пешеходный путепровод – он будет построен в рамках проекта реконструкции набережной реки Исети. В данный момент рассматриваются два варианта "преодоления" Каменного моста, являющегося частью улицы Малышева.

Пока городские власти склоняется ко второму варианту – пустить пешеходную дорожку под мостом. Об этом в ходе инспекционного обхода набережной 30 мая сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.



С этой точки направо, под мост может уйти пешеходный проход.

Что касается самой реконструкции набережной Исети, проект которой специалисты московского бюро "Стрелка" недавно представили на суд горожан, она, скорее всего, стартует уже в этом году. По словам главного архитектора Екатеринбурга Андрея Молокова, разработчик обещает к сентябрю подготовить всю проектную документацию. А Александр Якоб признался, что ждет от проектантов "обратную связь" уже в середине июня.



Александр Якоб знакомится с деталями грядущей реконструкции набережной.



Здесь проектировщики бюро "Стрелка" планируют обустроить большую смотровую площадку.

Как уже сообщало "Уралинформбюро", в реконструкции набережной примут участие девелоперы, застраивающие участок улицы Горького на участке от Малышева до Куйбышева. В частности, их силами планируется капитально отремонтировать проезжую часть "писательской" улицы, выведя ее на Куйбышева. По словам Александра Якоба, было предложено три варианта обустройства перекрестка этих улиц: только с правым поворотом, с правым и левым поворотами или пустить дорогу нижним уровнем, под мостом. В конце концов остановились на варианте, предусматривающем два поворота, но окончательное решение зависит от того, выделят ли трамвайные пути на Куйбышева в отдельную полосу движения.

Отдельно участники обхода обсудили судьбу двух объектов культурного наследия, стоящих на директрисе набережной: доходного дома Чувильдина (известного как "Косой дом") и ротонды усадьбы купца Деласье. Как сообщил "Уралинформбюро" вице-мэр Алексей Белышев, ротонда будет реставрирована "Обществом Малышева,73".



Рядом со стройплощадкой жилого комплекса на углу Горького и Куйбышева притулился памятник истории - ротонда усадьбы Деласье.

На реставрацию дома Чувильдина застройщик этого участка набережной - компания "Логистический терминал" - также получил разрешение. Исполнителем работ станет реставрационный центр из Санкт-Петербурга, который планирует к нынешнему Дню города завершить основной объем реставрационных работ. В том числе заменить кирпичную кладку и перекрытия, сделав их бетонными.



Знаменитый "Косой дом" (за забором) скоро начнут реставрировать.

Как оказалось, далеко не все краеведы Екатеринбурга согласны с таким решением. "Если перекрытия станут железобетонными, их, скорее всего, будут крепить к стенам, а это плохо для памятника, потому что бетон не природный материал для него, - сообщил "Уралинформбюро" председатель общества "Уральский хронотоп" Олег Букин. - На мой взгляд, лучше оставить перекрытия деревянными. Кроме того, реставраторы собираются сгладить некоторые "неправильности" этого дома — например, выровнять на северном фасаде все окна по одной линии. А ведь разноуровневые окна –изюминка этого дома, бесценное свидетельство истории его создания".



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