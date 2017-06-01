Крушение Ту-154 Минобороны РФ произошло из-за действий командираСегодня в 08:04
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Расследование завершено.
Причиной произошедшего в декабре 2016 года крушения Ту-154 над Черным морем, вероятнее всего, были ошибочные действия командира экипажа. Итоги расследования авиакатастрофы обнародовало Минобороны РФ, передает "Уралинформбюро".
"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", — сообщает ведомство.
При этом специальная комиссия не нашла нарушений при рассадке пассажиров в салоне самолета, загрузке и центровке перевозимого груза, а также заправке судна, уточняет РИА "Новости". Следует напомнить, что ранее одной из наиболее вероятных версий крушения самолета называлась его излишняя загруженность, из-за которой экипаж мог неверно рассчитать высоту полета.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека, в том числе, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, представители прессы и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.
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