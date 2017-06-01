Предназначенную чекистам.

Градсовет Екатеринбурга 1 июня отправил на доработку эскиз многоуровневого здания УФСБ, предложенный к рассмотрению его разработчиком, архитектором фирмы "Нартекс" Михаилом Амельяненко.

"Уралинформбюро" на днях познакомило читателей с этим неоднозначным проектом. По плану заказчика - УФСБ по Свердловской области, новое здание ведомства должно расположиться в квартале проспекта Ленина и улиц Вайнера и Антона Валека — причем буквально на границе охранных зон четырех памятников истории и архитектуры. Оно задумано как объект переменной этажности: корпус, примыкающий к гостинице Атаманова, будет 5-этажным, затем идет повышение уровня до 7-8 этажей и венчается комплекс 20-этажной свечкой в центре дворовой территории.

Корреспонденты агентства, изучая эскизы, заметили, что часть будущего здания "залезает" в одну из охранных зон гостиницы Атаманова (ул. Вайнера, 6) – здания начала ХХ века, занесенного в реестр объектов культурного наследия Свердловской области. Кроме того, 20-этажная башня, встав за памятниками, задавит своей массой старинные здания.

Как оказалась, с оценкой "Уралинформбюро" согласны и члены градсовета. Так, по мнению архитектора Тимура Абдуллаева и главного художника Екатеринбурга Дмитрия Фогеля, это здание даже близко не вписывается в исторический ансамбль проспекта Ленина и улицы Вайнера — выпадая по цвету и форме фасадов из контекста панорамы и подавляя окружающую архитектуру. И даже если защитные зоны стоящих рядом памятников при разработке эскиза формально соблюдены, нельзя забывать о защитных зонах соседних кварталов, считают архитекторы. Член градсовета Григорий Мазаев выразился еще хлеще: "Над памятниками, которые формируют здесь архитектурную среду, будет возвышаться красный кирпичный сундук! А учитывая неоднозначную роль секретных служб в истории России – вы что, хотите, чтобы это здание горожане окрестили "кровавой башней"?"

Впрочем, далеко не все участники обсуждения были настроены критически. Например, заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Владимир Вениаминов оценил эскиз вполне позитивно, посетовав лишь на то, что дробное решение фасадов может смутить горожан.

Главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков предложил сделать проект менее "кричащим" по конструктиву и цвету. Ему возразил глава градсовета Михаил Вяткин: "Зачем скрывать это здание? Беда в том, что оно похоже на жилой комплекс 90-х годов. Его надо наоборот усиливать, но делать не крикливым, а более солидным. А в этом эскизе солидности нет".

Коллегу поддержал архитектор Владимир Каганович: "Про чекистов всегда говорили, что это - скромные люди, с честью делающие свою работу. То, что мы видим – не здание спецслужбы, а какой-то элитный дом". После чего пальму критики перехватил Григория Мазаев, заявив: "Это - Вавилонская башня, не имеющая конца. Это худший образец жилой архитектуры прошлого века – красный кирпич и белая цементная плитка!". Кроме претензий к архитектурному облику высказывались и замечания сугубо технические. Например, непродуманность парковочных мест и отсутствие на эскизе пожарных проездов. В итоге градсовет решил отправить эскиз на доработку с учетом высказанных замечаний.



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