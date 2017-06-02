Проблемы с вылетом уральцев заставили "ВИМ-Авиа" урезать чартерыСегодня в 09:20
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Туроператорам придется подсуетиться.
"ВИМ-Авиа" кардинально урезает свою чартерную программу - поводом, в частности, стали задержки на маршруте Екатеринбург - Даламан - Екатеринбург.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Ассоциации туроператоров России, о сокращении рейсов авиакомпания проинформировала поздним вечером 1 июня. "Решение связано с необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов, возникшие на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания", - поясняют в "ВИМ-Авиа". Перекраивается расписание на ближайшие две недели - как именно, не уточняется.
Таким образом, туроператорам в течение нескольких дней надо будет найти замену бортам "ВИМ-Авиа". Как показывает практика, в условиях дефицита свободных мест часто один рейс рассаживается на три других.
Авиаперевозчик заверяет, что все обязательства перед пассажирами, которые уже перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены.
Веерные задержки на маршруте Екатеринбург - Даламан - Екатеринбург начались 30 мая. Вылет Boeing 777-200 в Турцию отложили на 12 часов, ссылаясь на подготовку воздушного судна. В результате борт вернется в Екатеринбург 2 июня с задержкой почти на сутки - в 12.40. Обратный рейс откладывается на 18 часов (вылет намечен на 13.15 2 июня).
Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту этих задержек. Кроме того, глава Магаданской области Владимир Печеный попросил Росавиацию разобраться в причине отмены рейсов "ВИМ-Авиа" из Москвы в Магадан.
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