В Сочи.

Авиакомпания "ВИМ-авиа" оставила без отдыха почти 200 екатеринбургских туристов.

Согласно данным онлайн-табло Кольцово, Boeing 777-200 перевозчика должен был вылететь из уральской столицы в Сочи 2 июня в 15.15. Сейчас на сайте указано, что он отменен. Туристам пообещали вернуть стоимость поездки или перенести тур на более поздний срок.

Пока не ясно, будут ли отменены чартерные полеты "ВИМ-Авиа" из Екатеринбурга в турецкий Даламан и Сочи, запланированные на 3 и 4 июня соответственно.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", "ВИМ-Авиа" в настоящее время кардинально урезает свою чартерную программу. Поводом стали частые задержки рейсов, в том числе, по маршруту Екатеринбург - Даламан - Екатеринбург.

За проверку перевозчика уже взялась Уральская транспортная прокуратура.



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