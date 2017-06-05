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Ураган разорил Нижний Тагил на 70 миллионовСегодня в 14:35

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Повреждено более 200 зданий.

Ураган, промчавшийся по Среднему Уралу 3 июня, разрушил сотни домов в Нижнем Тагиле, Староуткинске, Волчанске и Качканаре. Врио губернатора Евгений Куйвашев распорядился выделить из резервного фонда правительства 100 миллионов рублей на восстановление жилфонда в пострадавших от стихии муниципалитетах.

Больше других пострадал Путинград. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, там повреждены 197 многоквартирных домов и 26 социальных объектов. На их восстановление потребуется не менее 70 миллионов рублей. В наиболее серьезном ремонте нуждается школа №65 - на новую кровлю и оконные стекла нужно 3 миллиона.

Ранее сообщалось, что из-за поваленного ветром дерева в Нижнем Тагиле погиб екатеринбуржец, приехавший в гости к родственникам. Кроме того, медпомощь потребовалась 8 местным жителям, четверо из них госпитализированы. Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев лично выехал в ГО, чтобы проконтролировать ход восстановительных работ.

Как рассказал "Уралинформбюро" глава Качканара Сергей Набоких, на территории ГО разрушено около сотни домов, из них около 25 - очень серьезно.

"Повреждения большие. Сумму ущерба мы пока назвать не можем, она подсчитывается, но, конечно, нам потребуется, помощь области. Помимо жилых объектов, пострадало кладбище, сильный ветер повредил крышу школы - сегодня ее будут восстанавливать. Два дерева упало в детском саду - их уже убрали. Молния ударила в садовый дом - он чуть не сгорел", - пояснил Набоких.

В Волчанске погиб уроженец Кореи - он заживо сгорел в бане, в которую ударила молния. В администрации не удалось получить оперативный комментарий о последствиях разгула стихии.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга "Уралинформбюро" заверили, что в уральской столице обошлось без серьезных разрушений.

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