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"ВИМ-Авиа" оставила уральцев без чартеровСегодня в 14:57

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За бортом оказались сотни туристов.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" отказалась от нескольких чартеров из уральских городов. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе перевозчика, в течение 4 - 14 июня отменяются рейсы из Екатеринбурга в Сочи и Симферополь и обратно. В период с 8 июня по 5 октября "ВИМ-Авиа" не будет летать из Челябинска в Анталью, с 6 июня по 6 октября - из Нижневартовска в Анталью, с 5 июня по 2 октября - из Тюмени в Анталью.

"Все обязательства перед пассажирами чартерных рейсов, которые в данный момент уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены", - заверяют в "ВИМ-Авиа".

Туркомпаниям приходится решать проблемы с перевозкой оставшихся за бортом клиентов. "В настоящее время мы занимаемся пересадкой туристов, купивших путевки в Симферополь, на рейсы других авиакомпаний или компенсируем стоимость авиабилетов из собственных средств, - прокомментировала директор группы компаний "Зима-Лето" Ольга Гуляр. - Одновременно мы и другие туроператоры ведем переговоры с "ВИМ-Авиа", авиакомпания обещает сделать возврат средств".

Перекроить расписание "ВИМ-Авиа" вынудили веерные задержки рейсов. В частности, екатеринбургские туристы ждали вылетов в Даламан, запланированных на 30 и 31 мая, почти сутки. Сбои объяснили нехваткой бортов из-за несвоевременного возврата с техобслуживания трех самолетов.

Сейчас региональная транспортная прокуратура проводит проверку в отношении "ВИМ-Авиа".

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