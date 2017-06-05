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Тюменский "летающий" батут приземлится в судеСегодня в 19:16

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За травмы ребенка ответит владелица аттракциона.

В Тюмени по обвинению в оказании услуг, опасных для жизни и здоровья потребителей, пойдет под суд 19-летняя местная жительница.

Как рассказали "Уралинформбюро" в региональном СУ СКР, девушка без разрешения администрации и соответствующих документов установила вблизи пруда "Южный" надувной батут. 13 мая 2017 года, когда на аттракционе находился 4-летний мальчик, порыв ветра перевернул конструкцию. Ребенок получил многочисленные травмы.

Ранее по теме:
В Тюмени снесло ветром батут - пострадал ребенок

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