Виной тому - хлеб и сахар.

Россияне стремительно набирают вес. По данным Минздрава, если в 2015 году больных ожирением было 1,31 миллиона, то в 2016-м – уже 1,39 миллиона, пишут "Известия".

Как уточняют в Роспотребнадзоре, за 5 лет, с 2011 по 2015 год, заболеваемость ожирением среди взрослого населения выросла в 2,3 раза. Избыточный вес есть у большей части россиян старше 30 лет - им страдают около 60% женщин и 50% мужчин.

По словам специалистов, главная проблема - в несбалансированном питании. Россияне налегают на сахар и хлеб при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов, передает "Уралинформбюро".

Стоит добавить, что наиболее тучные люди живут в Ненецком автономном округе, Алтайском крае и Пензенской области

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