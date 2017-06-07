"Заложникам" березниковской воронки добавили 683 миллионаСегодня в 11:25
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Чтобы предоставить нормальное жилье.
На переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии - подальше от провалов над шахтами "Уралкалия" - дополнительно выделено 683 миллионов рублей из госказны.
Накануне строительство нового микрорайона "Любимов" для переселенцев проинспектировали первый замминистра строительства и ЖКХ России Леонид Ставицкий, врио губернатора Прикамья Максим Решетников и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
Оценив темпы строительства нового жилья, ревизоры пришли к выводу, что выделенных средств хватит, чтобы не выбиться из графика работ до конца 2018 года, передает "Уралинформбюро".
В конце мая правительство РФ выделило 1,25 миллиарда рублей на переселение жителей Березников. "Также принято решение о выделении из федерального бюджета 683 миллионов рублей, которое связано с удорожанием жилья, чтобы мы по метрам попали в те стандарты, которые должны были обеспечить людям", - пояснил Бабич.
Ожидается, что всего за два года на эти цели уйдет 6 миллиардов рублей . Треть из них должна выделить федерация, треть - краевой бюджет и столько же - "Уралкалий".
Стоит напомнить, что провалы появляются в городе регулярно после затопления шахты "Уралкалия" в 2006 году. Самый большой из них имеет диаметр порядка 400 метров. Осенью 2016 года прокуратура Прикамья по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку "Уралкалия" на соблюдение законодательства при закладке шахт. Ее результаты пока не были озвучены.
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