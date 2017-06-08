С другими перевозчиками.

Туристов, купивших билеты "ВИМ-Авиа", отправят на отдых с другими перевозчиками. В первую очередь, должны улететь те, кто направлялся на южные курорты России. Затем возьмутся за путешественников, у которых были путевки в Турцию, Болгарию и на Кипр - им предложат поехать в Китай. Об этом говорилось на прошедшем 7 июня заседании штаба Ростуризма.

Оперативный штаб был создан для решения вопросов с отменой чартеров "ВИМ-Авиа". В его состав вошли представители аппарата правительства РФ, Минтранса РФ, Росавиации, "ВИМ-Авиа", а также туроператоров, работающих с перевозчиком. Они будут следить за тем, чтобы авиакомпания как можно быстрее восстановила нормальный график вылета самолетов.

Сегодня перевозчик пообещал опубликовать полное скорректированное расписание, передает "Уралинформбюро".

Стоит напомнить, что ранее "ВИМ-Авиа" вынуждена была отменить ряд чартеров из-за веерных задержек . Так, екатеринбургские туристы ждали вылетов в Даламан, запланированных на 30 и 31 мая, почти сутки. Сбои объяснили нехваткой бортов из-за несвоевременного возврата с техобслуживания трех самолетов.



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