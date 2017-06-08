Забронировавших туры.

Около 250 тысяч россиян могут остаться без отдыха по вине "ВИМ-Авиа". Они забронировали туры с этим перевозчиком до конца лета. Более трети путевок уже оплачено, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы только наполовину. За прошлую неделю по вине перевозчика пострадали 10 тысяч россиян.

Тем не менее туры с чартерами "ВИМ-Авиа" продолжают продавать TEZ Tour, Coral Travel, TUI Россия, ANEX Tour, НТК Интурист, Ted Travel. Туроператоры договорились с перевозчиком о приоритетных рейсах, которые в любом случае не должны быть отменены. Обновленное расписание чартеров должно быть опубликовано сегодня.

"ВИМ-Авиа" пришлось кардинально перекроить летнее расписание из-за веерной задержки рейсов, вызванных поздним возвращением самолетов с техобслуживания.

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