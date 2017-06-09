Ураган обошелся мэрии Нижнего Тагила в 105 миллионовСегодня в 16:15
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Пришлось урезать другие статьи бюджета.
Власти Нижнего Тагила выделили более 105 миллионов рублей на ликвидацию последствий урагана.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, значительную часть средств - 75,8 миллиона - пришлось снять с других статей городского бюджета. Из них 47 миллионов забрали с капитального ремонта объектов социальной сферы, в том числе детсадов. Еще 29,6 миллиона рублей взяли из резервного фонда администрации города.
Средства пойдут на проведение экспертиз домов, поврежденных стихией, ремонт кровель, окон, контактной сети вдоль трамвайных путей, расчистку территории города от упавших деревьев.
Ураган бушевал в Нижнем Тагиле 3 июня 2017 года. Один мужчина погиб - его придавило рухнувшим деревом. Еще 8 пострадали. Стихия также набедокурила в Староуткинске, Волчанске и Качканаре. На ликвидацию последствий областные власти обещали выделить более 170 миллионов рублей.
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